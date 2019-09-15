Пострадал лишь упавший самолет: человек на земле увернулся, пилоты остались живы - видео

Авиапроисшествие, исход которого мог быть далеко не таким счастливым, случилось в аэропорту американского города Бока-Ратона, штат Флорида.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Удивительную реакцию продемонстрировал мужчина, который чудом увернулся от падающего самолета, сообщает телеканал WPTV.

Сотрудник авиаремонтного предприятия выносил мусор из ангара в момент, когда легкомоторный самолет Piper PA-28 совершал жесткую посадку.

У воздушного судна возникла неполадка, из-за которой пилот срочно начал возвращаться на аэродром сразу после взлета.

При падении Piper PA-28 пронесся по земле и снес участок забора.

Мужчина вовремя заметил стремительно надвигавшийся на него самолет и отскочил всего за секунду до столкновения.

При крушении легкомоторный аппарат практически развалился, однако находившиеся на его борту два человека выжили.

Один из них получил легкие травмы, и его уже выписали из больницы. Второй человек получил ушибы, травму челюсти и перелом ноги.

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