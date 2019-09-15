Пострадал лишь упавший самолет: человек на земле увернулся, пилоты остались живы - видео

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Удивительную реакцию продемонстрировал мужчина, который чудом увернулся от падающего самолета, сообщает телеканал WPTV.
Сотрудник авиаремонтного предприятия выносил мусор из ангара в момент, когда легкомоторный самолет Piper PA-28 совершал жесткую посадку.
У воздушного судна возникла неполадка, из-за которой пилот срочно начал возвращаться на аэродром сразу после взлета.
При падении Piper PA-28 пронесся по земле и снес участок забора.
Мужчина вовремя заметил стремительно надвигавшийся на него самолет и отскочил всего за секунду до столкновения.
При крушении легкомоторный аппарат практически развалился, однако находившиеся на его борту два человека выжили.
Один из них получил легкие травмы, и его уже выписали из больницы. Второй человек получил ушибы, травму челюсти и перелом ноги.
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