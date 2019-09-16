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Молния выбрала себе движущуюся цель и вдарила по автомобилю дуплетом - видео

CC0 / Pixabay / WikimediaImages
Происшествия
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Эпизод, произошедший во время грозы в Новосибирске, заснял видеорегистратор машины, которая ехала следом.

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. На кадрах видно, что в Toyota RAV4 два раза попадает молния, кроссовер останавливается.

Как рассказала каналу "Вести Новосибирск" автор видео, вначале ей показалось, что молния попала в ее машину.

"Вспышка ослепила на долю секунды, я мертвой хваткой схватилась за руль", — пояснила она.

В результате инцидента никто не пострадал. Заднее стекло автомобиля треснуло.

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