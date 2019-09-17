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Кольцо с бриллиантами

Ночная паника: даме приснились грабители, она спрятала кольцо в рот, и нечаянно проглотила

© Sputnik / Виктор Чернов
Происшествия
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Жених американки долго не мог поверить произошедшему, но затем решил отвезти свою подругу в больницу.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Жительнице Калифорнии Дженне Эванс привиделись во сне бегущие за ней грабители и она спрятала обручальное кольцо во рту, чтоб его не украли.

Проснувшись с утра, 29-летняя девушка не смогла найти драгоценность и поняла, что во сне проглотила золотое украшение с большим бриллиантом,

сообщила Daily Star.

Она разбудила жениха и рассказала о проблеме, тот долго не мог поверить в это, но после того, как Дженна смогла убедить его в реальности происходящего, он повез ее в больницу.

Рентгеновские снимки показали, что кольцо уже оказалось в желудке. Врачи не стали рисковать, ожидая, когда украшение выйдет естественным путем, и решили воспользоваться эндоскопом. Процедура прошла без осложнений, медики достали кольцо из желудка девушки.

"Все прошло замечательно, но они (врачи. — Прим.ред.) передали его Бобби (жених девушки. — Прим. ред.)!" — эмоционально рассказывает Дженна.

Молодой человек вручил ей кольцо спустя несколько дней, после того, как убедился, что девушка перестала видеть страшные сны.

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