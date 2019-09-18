Камера запечатлела момент ЧП: взрыв бензовоза и паника на заправке - видео

Повергающие в ужас кадры были сняты системой видеонаблюдения челябинской АЗС и опубликованы в социальных сетях.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Видео доступно на паблике "Агентства чрезвычайных новостей"

На кадрах видно, как к заправке подъезжают две грузовые машины. Их начинают заправлять, и в этот момент раздается хлопок. Одна машина загорается, через несколько секунд огонь перекидывается на соседнюю. Заправщики убегают от горящих бензовозов.



В результате пострадал один человек, его госпитализировали. Огонь удалось ликвидировать только после приезда бригады пожарных.

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