Камера запечатлела момент ЧП: взрыв бензовоза и паника на заправке - видео

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Видео доступно на паблике "Агентства чрезвычайных новостей"
На кадрах видно, как к заправке подъезжают две грузовые машины. Их начинают заправлять, и в этот момент раздается хлопок. Одна машина загорается, через несколько секунд огонь перекидывается на соседнюю. Заправщики убегают от горящих бензовозов.
В результате пострадал один человек, его госпитализировали. Огонь удалось ликвидировать только после приезда бригады пожарных.
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