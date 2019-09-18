Киев: мужчина угрожает взорвать мост, на место ЧП прибыли снайперы и БТР - видео

КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Бронетранспортер пригнали к мосту в Киеве, который угрожает взорвать неизвестный, на одной из опор находится снайпер, следует из трансляции, которую ведет украинский канал "Наш".

На мосту расположена станция метро. Из-за сообщения о минировании движение поездов приостановлено. Полиция проводит спецоперацию.

Как следует из трансляции, бронетранспортер остановился в начале моста. Кроме того, на одной из опор расположился снайпер.

По данным телеканала, у мужчины собой флаг Украины, злоумышленник стрелял в воздух.

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