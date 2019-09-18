19:30 18 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.71
  • RUB0.28
  • RON4.12
  • UAH0.71
Поиск
Киев

Киев: мужчина угрожает взорвать мост, на место ЧП прибыли снайперы и БТР - видео

CC BY-SA 2.0 / Hans Birger Nilsen / Kyiv seen from St. Andrew's church
Происшествия
Получить короткую ссылку
10 0 0

Полиция проводит спецоперацию. Из-за инцидента движение поездов метро по путепроводу приостановлено.

КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Бронетранспортер пригнали к мосту в Киеве, который угрожает взорвать неизвестный, на одной из опор находится снайпер, следует из трансляции, которую ведет украинский канал "Наш".

На мосту расположена станция метро. Из-за сообщения о минировании движение поездов приостановлено. Полиция проводит спецоперацию.

Как следует из трансляции, бронетранспортер остановился в начале моста. Кроме того, на одной из опор расположился снайпер.

По данным телеканала, у мужчины собой флаг Украины, злоумышленник стрелял в воздух.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Опасно ли ездить по мосту в Будештах - что говорит эксперт
Генуя: мост Моранди ушел в мир недобрых воспоминаний - видео
Голое безумие: девушка прыгнула с 45-метрового моста - видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
ТЭФИ-Содружество-2019: мастер-класс
Диалоги Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"
Елена Аршакян
Режиссер из Армении Аршакян: большая честь - участвовать в "ТЭФИ-Содружество"
Правительству Молдовы 100 дней: что сделали Санду и ее министры
Правительству 100 дней: что сделали Санду и ее министры

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться