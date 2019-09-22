Страшная авария в Пакистане: десятки погибших

Причину дорожно-транспортного происшествия пока не обнародовали, спасатели продолжают работать на месте ЧП.

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Как минимум 22 человека погибли и еще 15 получили травмы в результате аварии в Пакистане, сообщает радиостанция Radio Pakistan.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье утром в регионе Гилгит, когда автобус, следовавший из города Скарду, врезался в холм. Причина аварии пока не сообщается.

Продолжается спасательная операция, пострадавшие были доставлены в больницу.

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