Обрушение школы в Кении: погибли по меньшей мере семь учеников

На месте инцидента работают спасатели: шесть учеников скончались и подтверждена госпитализация 10 пострадавших учеников.

КИШИНЕВ, 23 сен - Sputnik. По меньшей мере семь учеников погибли, 10 пострадали при обрушении классной комнаты в одной из школ в столице Кении Найроби, сообщает РИА Новости.

По словам представителя службы скорой помощи Святого Иоанна Фреда Маджива, обвалилось двухэтажное здание из листов железа и дерева, на которое обрушился верхний бетонированный этаж. На месте инцидента сейчас работают спасатели.

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При этом он подтвердил смерть шести учеников и госпитализацию 10 пострадавших учеников.

"В настоящий момент мы можем подтвердить, что четыре ученика скончались от полученных ранений в местном диспансере, еще двое были извлечены из-под завалов", - заявил представитель "скорой".

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