22:35 23 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD17.62
  • RUB0.28
  • RON4.10
  • UAH0.72
Поиск
Сейсмограф

Землетрясение в Румынии: почувствовали ли его в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
217 0 0

Румынские и европейские сейсмологи представляют разные данные о магнитуде произошедшего подземного толчка.

КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. В румынских горах Вранча в понедельник вечером произошло землетрясение. Согласно данным Национального института физики земли, толчок приборы зарегистрировали в 19.42.

Магнитуда колебаний составила 2,9, а очаг залегал на глубине 170 километров.

А вот данные европейских сейсмологов свидетельствуют о том, что магнитуда равнялась 3,3, в то время как очаг находился на глубине 136 километров.

Такие слабые колебания земной коры, произошедшие в соседней стране, жители Молдовы не ощущают. 

Что делать при землетрясении советы, которые могут спасти жизнь, – видео
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Что делать при землетрясении: советы, которые могут спасти жизнь – видео

В сентября в Румынии зарегистрировали уже 17 землетрясений. Самое сильное было 3 сентября – магнитуда составила 4,5. Еще два толчка были довольно мощными – 8 сентября магнитуда была 4,1, а 20 сентября магнитуда составила 4.

В среднем в Молдове происходит от пятидесяти до ста двадцати слабых землетрясений в год. Наиболее мощные - в 7,5 баллов, если верить статистике, которую составили отечественные и румынские сейсмологи, случаются раз в 30-40 лет.

Толчки происходят не на территории Республики Молдова. Эпицентром считается зона Вранча в румынских Карпатах. С токи зрения географии она недалеко от нас, всего в 200 км. Земная кора на территории Молдовы осложнена серией тектонических разломов, которые дробят ее на различные по размерам геологические структуры, отмечают сейсмологи. Эти платформы колеблются из-за внешних факторов. Так, например, Кодринская структура испытывает наиболее интенсивные поднятия, а Нижнеднестровская — опускания. Эти движения земной коры иногда провоцируют отдельные слабые землетрясения.

Румынские ученые не исключают, что сейчас наступил период, когда Вранча будет "возмущаться" сильнее, так как 30-летний период уже преодолен.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Произошло одно из самых сильных в августе землетрясений в Румынии
Необычное землетрясение произошло в Молдове в Глодянском районе
Румынский сейсмолог: во Вранче ожидается серия мощных землетрясений


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Британская актриса Фиби Уоллер-Бридж на 71-ой церемонии Эмми в Лос-Анджелесе
Как прошла церемония вручения Emmy - фоторепортаж
Один из крупнейших туроператоров мира Томас Кук объявил о своем банкротстве
Во сколько уже обошлось Британии банкротство "Томаса Кука" - видео
Как избежать простуды и ОРВИ
Как не заболеть осенью гриппом и простудой

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться