Землетрясение в Румынии: почувствовали ли его в Молдове

КИШИНЕВ, 23 сен – Sputnik. В румынских горах Вранча в понедельник вечером произошло землетрясение. Согласно данным Национального института физики земли, толчок приборы зарегистрировали в 19.42.

Магнитуда колебаний составила 2,9, а очаг залегал на глубине 170 километров.

А вот данные европейских сейсмологов свидетельствуют о том, что магнитуда равнялась 3,3, в то время как очаг находился на глубине 136 километров.

Такие слабые колебания земной коры, произошедшие в соседней стране, жители Молдовы не ощущают.

В сентября в Румынии зарегистрировали уже 17 землетрясений. Самое сильное было 3 сентября – магнитуда составила 4,5. Еще два толчка были довольно мощными – 8 сентября магнитуда была 4,1, а 20 сентября магнитуда составила 4.

В среднем в Молдове происходит от пятидесяти до ста двадцати слабых землетрясений в год. Наиболее мощные - в 7,5 баллов, если верить статистике, которую составили отечественные и румынские сейсмологи, случаются раз в 30-40 лет.

Толчки происходят не на территории Республики Молдова. Эпицентром считается зона Вранча в румынских Карпатах. С токи зрения географии она недалеко от нас, всего в 200 км. Земная кора на территории Молдовы осложнена серией тектонических разломов, которые дробят ее на различные по размерам геологические структуры, отмечают сейсмологи. Эти платформы колеблются из-за внешних факторов. Так, например, Кодринская структура испытывает наиболее интенсивные поднятия, а Нижнеднестровская — опускания. Эти движения земной коры иногда провоцируют отдельные слабые землетрясения.

Румынские ученые не исключают, что сейчас наступил период, когда Вранча будет "возмущаться" сильнее, так как 30-летний период уже преодолен.

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