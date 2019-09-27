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Осторожно, "магнитная буря": чего ждать жителям Молдовы в субботу

© PIXABAY / Pexels
Происшествия
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Магнитные бури не только приводят к ухудшению самочувствия чувствительных людей, но и сказываются на работе техники.

КИШИНЕВ, 27 сен - Sputnik. Слабая магнитная буря может начаться на Земле 28 сентября, сообщает в пятницу лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук Российской Федерации (ФИАН).

На сайте лаборатории представлен прогноз, согласно которому буря может пройти в субботу с 3:00 до 12:00 по кишиневскому времени. Вероятность магнитной бури физики оценивают в 40%.

Солнце на восходе, архивное фото.
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Если возбуждение магнитосферы Земли в субботу достигнет уровня, достаточного, чтобы называться бурей, то по международной классификации ей можно будет присвоить индекс G1 (то есть слабая).

Всего в классификации пять уровней. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных.

Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность, обычно вызывающая магнитные бури, может привести к тому, что полярные сияния будут видны на более южных широтах, чем обычно.

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Теги:
влияние, вспышки на Солнце, геомагнитная буря


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