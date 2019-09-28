Умер последний из могикан: названа причина смерти Марка Захарова

Режиссер Марк Захаров руководил театром "Ленком" более 30 лет, массовому зрителю мастер был известен по кинофильмам "Обыкновеное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви" и другим лентам.

КИШИНЕВ, 28 сен - Sputnik. Не стало известного российского режиссера Марка Захарова. О его смерти сообщил СМИ директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

Он рассказал журналистам, что Марк Анатольевич скончался в результате повторного воспаления легких.

"Умер последний из магикан", - сказал Варшавер.

Режиссеру было 85 лет. СМИ сообщили о его госпитализации в конце августа.

Захаров более 40 лет работал в тетре "Ленком" (до 90-х годов театр имени Ленинского комсомола), 35 лет он был его руководителем. Спектакли "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад" стали классикой советской, а затем и российской театральной сцены.

Захаров снимал и художественные фильмы. "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона" и др. вошли в золотой фонд российского кинематографа.