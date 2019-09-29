В США пятилетняя девочка чудом спаслась от койота - захватывающее видео

КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. В американском городе Чикаго, штат Иллинойс, пятилетняя девочка Кристина чудом спаслась от койота, отпугнув его своим криком - инцидент попал на камеры видеонаблюдения, сообщает Inside Edition.

На кадрах видно, как ребенок играет перед своим домом, когда из-за угла ее замечает хищник. Животное буквально приблизилось к девочке. Когда малышка подошла к качелям, она заметила животное. Она испугалась - ее резкий крик отпугнул койота.

"Мы услышали крик. Дочка прибежала и рассказала, что случилось. Я рада, что она смогла убежать", – рассказала журналистам мама девочки.

Кристина также повторила на видео, как именно ей удалось отпугнуть хищника своим криком.

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