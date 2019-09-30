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Пожарные тушат огонь, архивное фото

Попадание, взрыв, пожар: ракетный удар по саудовским нефтепромыслам - на видео

© Sputnik / Костис Нтантамис
Происшествия
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Последствия оказались столь разрушительными, что королевство было вынуждено сократить производство нефти более чем вдвое.

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Телеканал CBS опубликовал видео массированного удара по заводам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, попавшие в резервуары снаряды спровоцировали взрывы, затем на территории завода начался пожар.

Инцидент произошел 14 сентября. После атаки королевство было вынуждено сократить производство нефти более чем вдвое.

Эксперт Василий Колташев
© Sputnik / Александр Кривошеев
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Хотя ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в случившемся Тегеран.

Однако в Иране назвали это ложью. В правительстве страны подчеркнули, что атаки на нефтяные объекты вредят всему региону, и отметили, что подобные обвинения традиционны для США и не вызывают удивления.

Вопреки отсутствию доказательств причастности Ирана к атаке, Трамп приказал ужесточить санкции против Тегерана.

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