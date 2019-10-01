На "взбесившуюся технику" всегда найдется механизм для укорота - видео с аэродрома

В чикагском международном аэропорте О'Хара в непосредственной близости от самолета вышел из-под контроля электромобиль.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Как уточняет New York Post, автомобиль, доставляющий еду на борт самолета, "сбросил" водителя и начал ездить кругами.

Пока окружение безмолвно следило за "сольным выступлением", один из сотрудников аэропорта не растерялся и решил использовать погрузчик в качестве средства "усмирения строптивого".

​Президент США Дональд Трамп не остался в стороне и сделал репост видеозаписи.

​"Отличная работа, вовремя!", — написал он в Twitter.

В American Airlines также отметили действия сотрудника. В авиакомпании уточнили, что никто не пострадал.

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