На "взбесившуюся технику" всегда найдется механизм для укорота - видео с аэродрома

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Как уточняет New York Post, автомобиль, доставляющий еду на борт самолета, "сбросил" водителя и начал ездить кругами.
Пока окружение безмолвно следило за "сольным выступлением", один из сотрудников аэропорта не растерялся и решил использовать погрузчик в качестве средства "усмирения строптивого".
Президент США Дональд Трамп не остался в стороне и сделал репост видеозаписи.
Great job, just in time! https://t.co/KMUXtO8IYz— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 октября 2019 г.
"Отличная работа, вовремя!", — написал он в Twitter.
В American Airlines также отметили действия сотрудника. В авиакомпании уточнили, что никто не пострадал.
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