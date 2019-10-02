Объявлена в розыск: ей вменяется вторжение в вольер льва - фото, видео

КИШИНЕВ, 2 окт —Sputnik. Видео с танцующей перед львом женщиной появилось в Instagram, после чего стало вирусным. Неизвестная посетительница зоопарка перелезла через ограду вольера и начала размахивать руками и выделывать па перед диким животным. Опасный поступок заснял на видео пользователь @realsobrino.
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Позже женщину вывели из зоопарка. Но теперь инцидентом заинтересовалась полиция, сообщает Independent.
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В самом зоопарке призвали строго соблюдать правила безопасности. Администрация парка подчеркнула, что подобные поступки представляют серьезную угрозу для жизни.
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