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Лев в вольере

Объявлена в розыск: ей вменяется вторжение в вольер льва - фото, видео

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Нью-йоркская полиция ищет посетительницу зоопарка в Бронксе, которая решила сыграть в "африканскую рулетку" с царем зверей.

КИШИНЕВ, 2 окт —Sputnik. Видео с танцующей перед львом женщиной появилось в Instagram, после чего стало вирусным. Неизвестная посетительница зоопарка перелезла через ограду вольера и начала размахивать руками и выделывать па перед диким животным. Опасный поступок заснял на видео пользователь @realsobrino.

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Публикация от Real Sobrino (@realsobrino)

Позже женщину вывели из зоопарка. Но теперь инцидентом заинтересовалась полиция, сообщает Independent.

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Публикация от Real Sobrino (@realsobrino)

В самом зоопарке призвали строго соблюдать правила безопасности. Администрация парка подчеркнула, что подобные поступки представляют серьезную угрозу для жизни.

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