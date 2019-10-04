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Противоракетная система Иджис в действии, архивное фото

Путин: США сами признали, что обманывали Москву

© Flickr/ U.S. Missile Defense Agency
Происшествия
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Американские системы"Иджис" ("Aegis") , которые стоят в Румынии, были использованы для запуска ракет средней дальности, а Вашингтон ранее утверждал, что это невозможно.

КИШИНЕВ, 4 окт - Sputnik. США испытанием ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сами признались, что нарушали это соглашение, заявил президент России Владимир Путин. 

Олег Глазунов, эксперт ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
из личного архива
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"Я думаю, что тот факт, что очень быстро после объявления о выходе (из ДРСМД - ред.) США испытали такую ракету - средней дальности наземного базирования - говорит о том, что они давно над этим работали", - сказал Путин в Сочи на пленарной сессии XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он отметил, что за пару месяцев такие задачи технологически не решают.

"Это значит, что работали уже минимум несколько лет. А все остальное - был осуществлен поиск предлога для выхода, он был найден", - отметил президент.

По его мнению, этот предлог не очень удачный, "потому что никаких оснований обвинять Россию в том, что она что-то нарушила, не было".

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"Наоборот, нам все время говорили, что системы "Иджис" ("Aegis") не могут быть использованы для пусков ракет средней дальности наземного базирования. "Иджисы", которые стоят сейчас уже в Европе - в Румынии, скоро в Польше будут стоять. Говорили, что нет, это невозможно использовать, а потом сами объявили, что пусковые системы "Иджис" были использованы для запуска этих ракет средней дальности", - сказал Путин.

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"Хоть бы, не знаю, паузу сделали побольше. Ясно, что нас надували или пытались надуть. Потом сами в этом признались. Но Бог с ним, дело не в этом. Дело в том, что ситуация лучше не стала", - указал Путин.

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