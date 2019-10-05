Смерть на шоссе под покровом ночи: в Румынии ДТП унесло 10 жизней - фото

Серьезная авария произошла рано утром в субботу в румынском уезде Яломица: по предварительной информации, водитель фуры потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский микроавтобус.

КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. В результате столкновения фуры с пассажирским микроавтобусом в Румынии погибли 10 человек и еще 8 получили травмы. Об этом сообщается на странице сервиса Info Trafic 24 в Facebook.

Инцидент произошел в 05.00 по местному времени на трассе национального значения близ населенного пункта Сфынту Георге уезда Яломица.

"Среди жертв аварии - большинство женщин, которые работали в Бухаресте в сети магазинов Mega Image. Микроавтобус направлялся из населенного пункта Мунтень-Бузэу в Бухарест", - сообщается на странице сервиса.

По предварительной информации, водитель фуры потерял управление, после чего большегруз выехал на встречную полосу.

"Расследование усложнено тем, что оба водителя погибли", - заявила пресс-секретарь инспектората полиции уезда Яломица Людмила-Марина Даскэлу, слова которой цитирует местная пресса.

Четыре женщины находятся в тяжелом состоянии в больницах Флоряска и Багдасар в Бухаресте. У них многочисленные травмы и внутренние кровотечения.

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