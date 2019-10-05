Наркодилеры помогли спасти полицейских, выпавших с катера погони - видео

Необычный эпизод развернулся в море у берегов испанской провинции Малага во время попытки перехвата судна с запрещенным грузом на борту.

КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Правоохранители преследовали катер с четырьмя людьми, "подозреваемыми в транспортировке наркотиков", однако погоня завершилась аварией, сообщает агентство Europa Press.

Лодки столкнулись на большой скорости, трое полицейских оказались за бортом.

Экипаж полицейского вертолета, участвовавшего в операции, расценил ситуацию как опасную для жизни сотрудников и с помощью микрофона призвал преступников прийти на помощь.

Спасенные из воды полицейские арестовали своих спасителей, изъяв три тонны гашиша.

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