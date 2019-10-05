Наркодилеры помогли спасти полицейских, выпавших с катера погони - видео

КИШИНЕВ, 5 окт - Sputnik. Правоохранители преследовали катер с четырьмя людьми, "подозреваемыми в транспортировке наркотиков", однако погоня завершилась аварией, сообщает агентство Europa Press.
Лодки столкнулись на большой скорости, трое полицейских оказались за бортом.
Экипаж полицейского вертолета, участвовавшего в операции, расценил ситуацию как опасную для жизни сотрудников и с помощью микрофона призвал преступников прийти на помощь.
Спасенные из воды полицейские арестовали своих спасителей, изъяв три тонны гашиша.
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