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Айсберги Антарктиды.

Мега-айсберг: как комментируют его появление ученые

© Sputnik / В. Чистяков
Происшествия
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Огромный конгломерат льда площадью свыше полутора тысяч квадратных километров и весом 315 миллиардов тонн откололся от Антарктиды.

КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Появление исполинского айсберга, бывшего частью шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктике, не вызвано изменением климата, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Они напоминают, что подобные "сколы" наблюдались и ранее.

​"Что касается откола айсберга в Антарктиде - это нормальное явление, никак с глобальным потеплением не связанное. Крупные отколы бывают относительно редко по человеческим меркам (раз в несколько лет или десятилетий)", - сообщил ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.

По его словам, никто в таких динамически активных зонах станций, конечно, не строит.

Айсберг с бассейном внутри
© Youtube / RPAS
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Как уточнила представитель России в Коалиции по сохранению Антарктики и Южного океана (ASOC) Елена Жаркова, Эймери - третий по величине ледяной шельф в Антарктике, его площадь - около 40 тысячи квадратных километров.

"Последний раз от этого ледника столь крупный айсберг откалывался в начале 1960-х. Появление айсберга никак не связано с глобальным потеплением. По поводу шельфа Эймери оснований для тревоги нет, однако в Антарктиде многое вызывает озабоченность, и необходимо усиливать защиту экосистем этого регион, включая Южный океан, омывающий ледяной континент", - уточнила Жаркова.

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