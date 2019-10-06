Мега-айсберг: как комментируют его появление ученые

Огромный конгломерат льда площадью свыше полутора тысяч квадратных километров и весом 315 миллиардов тонн откололся от Антарктиды.

КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Появление исполинского айсберга, бывшего частью шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктике, не вызвано изменением климата, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Они напоминают, что подобные "сколы" наблюдались и ранее.

Scientists have discovered that a large iceberg - more than 1000 square miles containing 315 gigatonnes of ice - has separated from East Antarctica’s Amery Ice Shelf. The finding comes from Scripps glaciologist Helen Fricker (@helenafricker) and colleagues from @AusAntarctic. pic.twitter.com/xqdjfVxvH9 — Scripps Institution of Oceanography (@Scripps_Ocean) 1 октября 2019 г.

​"Что касается откола айсберга в Антарктиде - это нормальное явление, никак с глобальным потеплением не связанное. Крупные отколы бывают относительно редко по человеческим меркам (раз в несколько лет или десятилетий)", - сообщил ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.

По его словам, никто в таких динамически активных зонах станций, конечно, не строит.

Как уточнила представитель России в Коалиции по сохранению Антарктики и Южного океана (ASOC) Елена Жаркова, Эймери - третий по величине ледяной шельф в Антарктике, его площадь - около 40 тысячи квадратных километров.

"Последний раз от этого ледника столь крупный айсберг откалывался в начале 1960-х. Появление айсберга никак не связано с глобальным потеплением. По поводу шельфа Эймери оснований для тревоги нет, однако в Антарктиде многое вызывает озабоченность, и необходимо усиливать защиту экосистем этого регион, включая Южный океан, омывающий ледяной континент", - уточнила Жаркова.

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