Сорванный "Октоберфест": пожар, взрыв, раненые - видео

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. В Сети появилось видео взрыва на фестивале пива "Октоберфест" в городе Хантингтон-Бич (Калифорния).
В одном из помещений для проведения мероприятия загорелся трансформатор.
Очевидцы сообщали о серии вспышек. Взрыв произошел, когда прибывший на вызов пожарный расчет спустился в подвал, где произошло возгорание.
Легкие ранения получили четыре человека — два пожарных и два гражданских.
Посетителей фестиваля эвакуировали.
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