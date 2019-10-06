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Октоберфест

Сорванный "Октоберфест": пожар, взрыв, раненые - видео

© REUTERS / Michaela Rehle
Происшествия
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Электрооборудование не выдержало напряжения и осенний праздник пива пришлось свернуть в срочном порядке.

КИШИНЕВ, 6 окт – Sputnik. В Сети появилось видео взрыва на фестивале пива "Октоберфест" в городе Хантингтон-Бич (Калифорния).

В одном из помещений для проведения мероприятия загорелся трансформатор.

Очевидцы сообщали о серии вспышек. Взрыв произошел, когда прибывший на вызов пожарный расчет спустился в подвал, где произошло возгорание.

Легкие ранения получили четыре человека — два пожарных и два гражданских.

Посетителей фестиваля эвакуировали.

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