СМИ: умерла звезда сериалов "Анна Герман" и "Возвращение Мухтара"

КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Известная украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни, передают СМИ с ссылкой на сообщение коллег артистки.
Кукулина снималась в популярных телесериалах. Известность ей принесли роли в фильмах "Анна Герман", "Женский доктор", "Возвращение Мухтара".
Причина смерти актрисы не уточняется. В конце 2018-го у нее было обнаружено серьезное заболевание, родные и друзья объявили тогда сбор средств на ее лечение.
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