СМИ: умерла звезда сериалов "Анна Герман" и "Возвращение Мухтара"

В конце 2018-го у нее было обнаружено серьезное заболевание, родные и друзья объявили тогда сбор средств на ее лечение.

КИШИНЕВ, 6 окт - Sputnik. Известная украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни, передают СМИ с ссылкой на сообщение коллег артистки.

Кукулина снималась в популярных телесериалах. Известность ей принесли роли в фильмах "Анна Герман", "Женский доктор", "Возвращение Мухтара".

Причина смерти актрисы не уточняется. В конце 2018-го у нее было обнаружено серьезное заболевание, родные и друзья объявили тогда сбор средств на ее лечение.

Артисты, ушедшие в этом году: