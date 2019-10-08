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Плюшевый медведь

Как плюшевый медведь может спасти жизнь получившему опасное ранение - видео

© Sputnik / Владимир Федоренко
Происшествия
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Мягкая игрушка оказалась чудотворным средством, которым воспользовалась умелая рука "доброго самаритянина"

КИШИНЕВ, 8 окт - Sputnik. В американском штате Чикаго сотрудник неотложной помощи спас жизнь мужчине с пулевым ранением при помощи плюшевого медведя, сообщает ABC 7 Chicago.

44-летний американец ехал в машине вместе со своей женой и трехлетней дочерью, когда шальная пуля попала ему в лицо. В этот момент рядом проезжал медбрат неотложной помощи госпиталя Святого Антония Иван Эскобар.

"Я увидел мужчину, истекающего кровью, поэтому я схватил лежавшего рядом плюшевого медведя и прижал к ране, чтобы остановить кровотечение", - вспоминает Эскобар.

Медбрат находился с мужчиной до приезда скорой. Несмотря на тяжелое ранение, американец оставался в сознании и все время разговаривал.

Врачи позитивно оценивают его шансы на выздоровление.

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