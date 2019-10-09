01:17 10 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.36
  • USD17.63
  • RUB0.27
  • RON4.08
  • UAH0.71
Поиск
Транспортно-боевой вертолет Ми-35П

Вертолет спустился слишком низко, парад на этом закончился - видео

© Sputnik / Владимир Астапкович
Происшествия
Получить короткую ссылку
114 0 0

Инцидент произошел во время празднования 74-годовщины Вооруженных сил Индонезии на острове Натуна в провинции Кепулауан-Риау.

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Пользователь твиттера под ником Jatosint опубликовал видео, на котором низколетящий вертолет Ми-35П сносит воздушным потоком трибуны на параде в Индонезии.

Как можно заметить, центральная ложа пострадала в меньшей мере, но соседние конструкции остались без навесов над ними.

Праздничные транспаранты тоже сдуло напрочь.

​Торжественное мероприятие было посвящено 74-й годовщине Вооруженных сил Индонезии.

Вертолет Ми-35П создавался на базе Ми-24П, основной период его выпуска пришелся на 1981-1989 годы. Первые боевые Ми-35П поставили в Индонезию в сентябре 2003 года, а четыре года спустя страна заказала еще три таких вертолета.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

В Техасе молодожены разбились на вертолете сразу после свадьбы
Наглядный показ: Путин ознакомил Моди с новейшими российскими вертолетами - видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Молдавские плацинды
Молдавские плацинды - вкусняшка, от которой все приходят в восторг: фото
Лавров рассказал, что думает о действиях Трампа в Сирии
Лавров рассказал, что думает о действиях Трампа в Сирии
Какой будет свободная торговля ЕАЭС и Сингапура
Свободная торговля ЕАЭС и Сингапура: какой она будет

КИНОЛЮДИ И ТЕЛЕЗВЁЗДЫ
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться