Вертолет спустился слишком низко, парад на этом закончился - видео

Инцидент произошел во время празднования 74-годовщины Вооруженных сил Индонезии на острове Натуна в провинции Кепулауан-Риау.

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Пользователь твиттера под ником Jatosint опубликовал видео, на котором низколетящий вертолет Ми-35П сносит воздушным потоком трибуны на параде в Индонезии.

Как можно заметить, центральная ложа пострадала в меньшей мере, но соседние конструкции остались без навесов над ними.

Праздничные транспаранты тоже сдуло напрочь.

​Торжественное мероприятие было посвящено 74-й годовщине Вооруженных сил Индонезии.

Вертолет Ми-35П создавался на базе Ми-24П, основной период его выпуска пришелся на 1981-1989 годы. Первые боевые Ми-35П поставили в Индонезию в сентябре 2003 года, а четыре года спустя страна заказала еще три таких вертолета.

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