Германия: стрельба на улицах в двух городах - фото, видео

КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. Выстрелы раздались в среду в двух немецких городах, расположенных приблизительно в 15 километрах друг от друга, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на полицию.
В Галле, федеральная земле Саксония-Анхальт, при стрельбе в городе, по предварительным данным, погибли два человека. Нападавших как минимум двое, они скрылись с места происшествия на автомобиле. По данным СМИ, стрельба произошла у синагоги, неизвестный также бросил гранату на территорию еврейского кладбища.
#BREAKING An alleged footage from the shooting in #Halle. Reports that the attacker/s had also fired shots into a kebab shop pic.twitter.com/ziDxCCAdwS— Guy Elster (@guyelster) 9 октября 2019 г.
Полиция немецкого города Галле уже сообщила о первом задержании, не приводя подробностей, и призвала граждан сохранять бдительность.
Между тем появилось сообщение еще об одной вооруженной атаке.
"Помимо выстрелов в Галле, стрельба раздалась также в Ландсберге, расположенном приблизительно в 15 километрах (от Галле)", - информирует таблоид Bild.
Neben den Schüssen in Halle hat es auch Schüsse im rund 15 Kilometer entfernten Landsberg (Saalekreis) gegeben + + + die weitere Entwicklung im @dpa-Liveblog https://t.co/kSjk7xxgLR via @SVZonline pic.twitter.com/KzzInmQRUN— dpa·live (@dpa_live) 9 октября 2019 г.
Других подробностей пока не сообщается.
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