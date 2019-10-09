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Автомобили оперативных служб на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019

Германия: стрельба на улицах в двух городах - фото, видео

© REUTERS / STRINGER
Происшествия
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Населенные пункты расположены достаточно близко, но полиция пока не установила, если ли связь между двумя инцидентами.

КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. Выстрелы раздались в среду в двух немецких городах, расположенных приблизительно в 15 километрах друг от друга, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на полицию.

В Галле, федеральная земле Саксония-Анхальт, при стрельбе в городе, по предварительным данным, погибли два человека. Нападавших как минимум двое, они скрылись с места происшествия на автомобиле. По данным СМИ, стрельба произошла у синагоги, неизвестный также бросил гранату на территорию еврейского кладбища.

Полиция немецкого города Галле уже сообщила о первом задержании, не приводя подробностей, и призвала граждан сохранять бдительность.

Между тем появилось сообщение еще об одной вооруженной атаке.

​"Помимо выстрелов в Галле, стрельба раздалась также в Ландсберге, расположенном приблизительно в 15 километрах (от Галле)", - информирует таблоид Bild.

​Других подробностей пока не сообщается.

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