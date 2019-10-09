Германия: стрельба на улицах в двух городах - фото, видео

Населенные пункты расположены достаточно близко, но полиция пока не установила, если ли связь между двумя инцидентами.

КИШИНЕВ, 9 окт - Sputnik. Выстрелы раздались в среду в двух немецких городах, расположенных приблизительно в 15 километрах друг от друга, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на полицию.

В Галле, федеральная земле Саксония-Анхальт, при стрельбе в городе, по предварительным данным, погибли два человека. Нападавших как минимум двое, они скрылись с места происшествия на автомобиле. По данным СМИ, стрельба произошла у синагоги, неизвестный также бросил гранату на территорию еврейского кладбища.

#BREAKING An alleged footage from the shooting in #Halle. Reports that the attacker/s had also fired shots into a kebab shop pic.twitter.com/ziDxCCAdwS — Guy Elster (@guyelster) 9 октября 2019 г.

Полиция немецкого города Галле уже сообщила о первом задержании, не приводя подробностей, и призвала граждан сохранять бдительность.

Между тем появилось сообщение еще об одной вооруженной атаке.

​"Помимо выстрелов в Галле, стрельба раздалась также в Ландсберге, расположенном приблизительно в 15 километрах (от Галле)", - информирует таблоид Bild.

Neben den Schüssen in Halle hat es auch Schüsse im rund 15 Kilometer entfernten Landsberg (Saalekreis) gegeben + + + die weitere Entwicklung im @dpa-Liveblog https://t.co/kSjk7xxgLR via @SVZonline pic.twitter.com/KzzInmQRUN — dpa·live (@dpa_live) 9 октября 2019 г.

​Других подробностей пока не сообщается.

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