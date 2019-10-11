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Вид на город Джидда.

Возможен теракт: на иранском танкере в Красном море произошел взрыв

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Происшествия
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Взрыв произошел на иранском танкере Sanitized в Красном море в пятницу утром: В результате взрыва были повреждены два основных отсека с нефтью, произошла утечка топлива.

КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Взрыв на иранском танкере Sanitized произошел в Красном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Взрыв на танкере Национальной иранской нефтяной компании произошел в 60 милях от портового города Джидда в Саудовской Аравии. В результате были повреждены два основных отсека с нефтью, произошла утечка топлива.

Специалисты в данный момент выясняют причину произошедшего, отмечая, что взрыв мог быть терактом.

Экипаж танкер находится в безопасности, никто не пострадал, а ситуация на судне после взрыва находится под полным контролем.

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Теги:
теракт, Иран


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