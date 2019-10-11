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Пистолет

Отвлечь громилу и умыкнуть его пистолет: смелая дама кассу отстояла - видео

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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В американском штате Кентукки сотрудница отеля отбилась от грабителя, который потребовал отдать ему выручку.

КИШИНЕВ, 11 окт – Sputnik. Об инциденте, который произошел в городе Падака сообщил местный телеканал WKYT.

На записи с камеры наблюдения видно, как мужчина в шапке и шарфе угрожает пистолетом работнице отеля. Он требовал, как сообщили правоохранители, отдать выручку.

Женщина подчинилась преступнику и высыпала купюры на стол перед ним. Мужчина начал собирать деньги в сумку, отложив пистолет. Тогда сотрудница отеля завладела оружием и взяла контроль над ситуацией.

Когда убежавший налетчик решил вернуться за пистолетом, женщина, ненадолго замешкавшись, все-таки выстрелила. После этого незадачливый налетчик решил, что с него хватит.

Полицейские забрали трофейное оружие у сотрудницы гостиницы, а также нашли часть одежды, которую преступник использовал для маскировки.

Вскоре мужчину арестовали. Им оказался 26-летний местный житель Кори Филлипс.

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