Экстренное заявление посольства РМ: в Токио открыто убежище для иностранцев

На Японию обрушился тайфун, есть погибшие и раненые, ущерб значительный, работа общественного транспорта парализована.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Иностранцы, которые оказались в экстренной ситуации из-за тайфуна, который обрушился на Японию, могут найти убежище в зонах временного размещения. Об этом сообщает в Facebook посольство Республики Молдова в Японии.

По сообщению диппредставительства, власти столичного района Токио организовали убежище для иностранных туристов, которые оказались заблокированы из-за сбоев в работе общественного транспорта.

The popular sightseeing areas of Hakone and Kamakura in Kanagawa Prefecture are hit by powerful winds and strong waves as the typhoon approaches. #Hagibis #Typhoon

Click here for more updates:https://t.co/xZHPRNCtQB pic.twitter.com/jpV0vHozh4 — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) October 12, 2019

​Центр временного размещения расположен в токийском здании Bunka Kaikan в районе Уэно, в Тайто. Он будет открыт с 13.00 в субботу до 9.00 в воскресенье, но время может меняться в зависимости от силы тайфуна. Адрес: 5-45, Uenokoen, Taito-ku, Токио, 110-8716, телефон: 03-3828-2111.

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​Тайфун "Хагибис" обрушился на полуостров Идзу на японском острове Хонсю вечером в субботу, передает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии. К настоящему моменту число погибших от тайфуна в Токио возросло до двух, пропали без вести три человека, более 50 человек получили ранения.

Для 11 миллионов человек в Японии власти объявили эвакуацию или рекомендовали эвакуироваться. Ранее в ряде городов семи префектур, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности.

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