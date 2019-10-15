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Вагоны, архивное фото.

Находка в поезде "Москва-Кишинев" - брянские таможенники были удивлены

© Sputnik / Руслан Кривобок
Происшествия
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Граждане Молдовы не раз удивляли сотрудников Брянской таможни разнообразием незаконно перевозимых товаров, последний случай не стал исключением - в багаже нашего соотечественника нашли центнер табака для кальянов.

КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. Продукты питания, сигареты, спиртные напитки, животных и птиц незаконно перевозили в Москву и из нее на протяжении последних шести месяцев граждане Молдовы через железнодорожный таможенный пункт пропуска в Брянской области РФ. 

Табличка о запрете курения
© Flickr/ Ken Hawkins
Дело не в табаке, или Приход диктаторского государства

Необычный груз обнаружили брянские таможенники и на этот раз - из Москвы в молдавскую столицу наш соотечественник вез порядка ста килограммов табака, используемого при курении кальянов. 

Две тысячи пачек незадекларированного груза были тщательно спрятаны под полками и в нишах для хранения матрацев в плацкартном вагоне. 

По данным проверки удалось выяснить, что контрабандный груз наш соотечественник хотел незаконно реализовать на территории республики, очевидно, через соответствующие сообщения в интернете.

Учитывая, что на черном рынке стоимость одной пачки табака для кальяна составляет примерно 50 леев, предприимчивый гражданин нашей страны мог заработать порядка 100 тысяч леев.

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Теги:
находка, таможенники, Брянск, Кишинев, Москва, поезд


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