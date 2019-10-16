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Британская полиция

Похитители золотого унитаза найдены, само изделие, похоже, нет - видео

© AP Photo / PA / Danny Lawson
Происшествия
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Кража была совершена в середине сентября из Бленхеймского дворца, где родился премьер Уинстон Черчилль.

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. Британская полиция задержала трех предполагаемых соучастников этого преступления, сообщило региональное полицейское управление.

В середине сентября из Бленхеймского дворца в графстве Оксфордшир был похищен унитаз, изготовленный из 18-каратного золота итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланом.

Унитаз стоял во дворце в качестве инсталляции на художественной экспозиции, им можно было воспользоваться. В дневное время музейный охранник дежурил рядом за дверью туалета, но кража произошла ночью. При этом, так как унитаз был подключен к канализации, дворец затопило.

"В рамках расследования кражи из дворца этим утром были задержаны 35-летний и 34-летний мужчины, а также 36-летняя женщина, все жители Оксфорда. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью кражи со взломом", - говорится в заявлении полиции.

Других подробностей не приводится. Удалось ли найти и вернуть золотой унитаз, неясно.

Blenheim palace
© AP Photo / Will Oliver
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Полиция изначально предполагала, что злоумышленников было несколько и они приехали к дворцу на двух автомобилях. Сразу после ЧП по подозрению в причастности к ограблению был задержан 66-летний мужчина.

По словам главного управляющего дворца Доминика Хэра, унитаз стоит примерно 4,8 миллиона фунтов стерлингов (около 6 миллионов долларов).

В 2016 году инсталляция выставлялась в Нью-Йорке в музее Гуггенхейма.

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