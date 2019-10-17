Беспорядки в Каталонии: пострадали полицейские

По меньшей мере 24 сотрудника правоохранительных органов в ночь на четверг в Каталонии пострадали в результате столкновений с протестующими.

КИШИНЕВ, 17 окт - Sputnik. По обновленным данным правоохранительных органов Каталонии Mossos de Escuadra, число задержанных возросло до 32 человек. Больше всего человек было задержано в Барселоне - 12. Еще 11 задержаны в Льейде, пятеро - в Таррагоне, трое - в Жироне и один - в Манресе. Ранее сообщалось о 20 задержанных.

© REUTERS / RAFAEL MARCHANTE Протесты в Барселоне

Всего в протестах, прошедших в среду, приняли участие более 20 тысяч человек. Сообщается, что протестующие забрасывали полицейских "коктейлями Молотова" и кислотой, а также поджигали мусорные контейнеры и автомобили. Пострадали 25 полицейских, сообщает РИА Новости.

Массовые беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.

В результате беспорядков в понедельник, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, пострадал 131 протестующий и около 70 стражей правопорядка. Во вторник вечером столкновения между радикалами и правоохранительными органами происходили в Барселоне, Таррагоне, Жироне и Лериде. В каталонской столице протестующие строили баррикады на улицах и зажигали костры. Пострадали около 200 человек, в том числе около 70 представителей сил правопорядка. Около 50 человек задержаны.

Акции протеста, перекрытие дорог и железнодорожных путей в автономном сообществе продолжились в среду. Кроме того, из пяти разных городов автономного сообщества в Барселону направляются колонны митингующих.

Они должны прибыть в каталонскую столицу в пятницу – в день всеобщей забастовки.

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