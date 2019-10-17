Facebook удалил одну из страниц проекта RT с рецептами русской кухни

На странице проекта RT Russian Kitchen было 40 тысяч подписчиков, "достучаться" до Facebook невозможно.

КИШИНЕВ, 17 окт - Sputnik. Соцсеть Facebook удалила страницу проекта RT Russian Kitchen с рецептами русской кухни, сообщается на сайте телеканала.

Главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля отметил в своем аккаунте в Facebook, что на странице было 40 тысяч подписчиков. По его словам, техподдержка соцсети не отвечает, "до Facebook достучаться невозможно".

Он отметил, что администраторам группы перед удалением приходило предупреждение о том, что с аккаунта страницы якобы рассылался спам, а через три дня страницу без уведомлений удалили.

В январе Facebook уадалил страницы Sputnik и личные аккаунты сотрудников агентства.