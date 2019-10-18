Задержан житель Румынии, который ударил ножом гражданина Молдовы в Будапеште

Нападавший задержан на венгерско-румынской границе и передан правоохранителям, которые ведут расследование.

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Житель Румынии, который ударил ножом гражданина Молдовы в Будапеште, был задержан на пункте пересечения границы Нэдлак-2, на шоссе Нэдлак-Арад и отправлен по месту проведения следствия, сообщают венгерские и румынские СМИ со ссылкой на Будапештский департамент полиции.

Инцидент произошел в сентябре в столице Венгрии. После обмена репликами на улице 23-летний гражданин Румынии ударил ножом жителя Молдовы, которого с серьезными травмами доставили в больницу.

Детективы Будапештской полицейской инспекции установили личность преступника с использованием камер наблюдения в этом районе и выдали ордер на арест от его имени.

Полицейская инспекция Будапешта также заявила, что подозреваемый обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений в рамках уголовного дела.

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