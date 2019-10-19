Прорыв дамбы в Красноярском крае: детали катастрофы - фото, видео

В ночь на субботу в районе поселка Щетинкино на реке Сейба произошло разрушение гидротехнического сооружения золотодобывающей артели. В рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Поврежденная в результате прорыва дамба в Курагинском раойне Красноярского края принадлежит холдингу "Сибзолото", сообщил губернатор Красноярского края в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее стало известно, что разрушенное сооружение не числится в Ростехнадзоре.

"Дамба принадлежит холдингу "Сибзолото", - сообщил губернатор в эфире телеканала.

Министр экологии края Павел Корчашкин сообщил журналистам, что компания работает на законных основаниях.

"Они работают на основании лицензии, другое дело - само сооружение нигде не зарегистрировано", - сказал Корчашкин.

По его словам, в настоящее время специалисты производят забор воды, чтобы проверить на безопасность.

Дамба, прорыв которой произошел в Красноярском крае, была построена со множеством нарушений, заявил журналистам глава краевого правительства Юрий Лапшин.

"Работы сделаны кустарным способом, предполагаю, с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм", — сказал он.

Разрушение дамбы в Курагинском районе Красноярского края произошло, по предварительным данным, в результате износа тела плотины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Жилье рабочих, разрушенное из-за прорыва дамбы в Красноярском крае, также было построено с нарушением, ниже ее уровня, сообщил журналистам заместитель краевого главка МЧС Олег Матыленко.

© Photo : Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю Прорыв дамбы в Красноярском крае

"Балки были построены ниже бьефа гидротехнического сооружения, следовательно, с нарушением", - заместитель краевого главка МЧС Олег Матыленко.

Число погибших при прорыве дамбы в Курагинском районе Красноярского края увеличилось до 13 человек, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.

"Тринадцать погибших", - сказала представитель ведомства.

Руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Красноярского края Зоя Масленникова сообщила РЕН ТВ, что трое пострадавших при разрушении дамбы золотодобывающей артели находятся в Курагинской районной больнице в крайне тяжелом состоянии.

"Остальные 11 человек, хоть и менее тяжелые, но они все равно достаточно сложные, также подлежат госпитализации. Борт санитарной авиации вылетел с бригадой специалистов - анестезиологи, реаниматологи, нейрохирург, будут на месте работать, при необходимости будут транспортировать в Красноярск".

Пятнадцать человек, по уточненным данным, числятся без вести пропавшими.

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