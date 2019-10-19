"Мы ее потеряли", сказали врачи: но через шесть часов нашли там, где не ждали

В одной из болгарских больниц исчезла семидесятилетняя пациентка, ее дочери пришлось обратиться в полицию.

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Врачи одной из болгарских больниц хватились Асенку Христову, которая пришла для обследования, и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.

Как рассказала журналистам дочь потерпевшей, ее мать отправилась в больницу и пропала. Женщина забеспокоилась и обратилась в полицию.

Пациентку искали шесть часов во всем лечебном учреждении и в итоге нашли в запертом кабинете, где стоит томограф. По словам Христовой, она услышала стук каблуков за дверями и начала кричать.

Оказалось, что ассистент рентгенолога Камелия Крастева положила женщину в томограф, зафиксировала ее, закрыла дверь кабинета и ушла. Сейчас она находится в отпуске, однако не уточняется, отправилась ли она отдыхать сразу после того как оставила пациентку или спустя несколько дней.

Крастевой грозит штраф и выговор.

Руководство больницы настаивает на том, что столь длительное пребывание в томографе не отразилось на здоровье Христовой, потому что аппарат так и не включили. Однако родственники все равно намерены подать в суд.

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