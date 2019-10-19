02:06 20 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.35
  • USD17.41
  • RUB0.27
  • RON4.07
  • UAH0.70
Поиск
Радиация оборудование

Рядом с Молдовой могла случиться радиационная катастрофа

© Sputnik / Алексей Куденко
Происшествия
Получить короткую ссылку
194 0 0
Sputnik Молдова

Допустимый предел загрязнения от оборудования, обнаруженного на предприятии Одесской области, мог быт "подскочить" более чем в 500 раз.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. В городе Южный Одесской области СБУ своевременно предотвратила утечку радиации.

"Во время плановых контрольно-проверочных мероприятий правоохранители выяснили, что в одном из производственных помещений местного государственного научно-производственного центра хранятся опасные предметы, являющиеся источником ионизирующего излучения", - сказано в сообщении.

По словам правоохранителей, совместная комиссия в составе представителей СБУ, ГосЧС, Нацполиции, Госпродпотребслужбы и органов местного самоуправления обнаружила в одном из герметичных ангаров предприятия оборудование, радиоактивное излучение которого превышало установленные нормы более чем в 500 раз.

По заключению профильных экспертов, в случае, если бы предприятие само транспортировало предметы за пределы места хранения, могло произойти радиационное загрязнение окружающей территории и нанесение ущерба местному населению.

На данный момент с соблюдением всех соответствующих норм опасное оборудование для утилизации передано в ответственное хранение специализированному государственному предприятию.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Как волонтеры из Молдовы очищали Припять от радиации
Из Тирасполя и Рыбницы в Кишинев вывезли 214 источников радиации
В СИБ сообщили, что в Кишиневском аэропорту повышен уровень радиации
Теги:
опасность, Одесса, радиация


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Заключенный по имени Никос Алексис в пекарне самой большой в мире исправительной колонии Райкерс
Будни самой большой тюрьмы в мире - фотолента
Полиция спасла четыре тысячи черепах
Полиция спасла четыре тысячи черепах
Профиль кандидатов на местных выборах в Молдове
Кандидаты на местных выборах: разница между 2015 и 2019-м

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться