Рядом с Молдовой могла случиться радиационная катастрофа

Допустимый предел загрязнения от оборудования, обнаруженного на предприятии Одесской области, мог быт "подскочить" более чем в 500 раз.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. В городе Южный Одесской области СБУ своевременно предотвратила утечку радиации.

"Во время плановых контрольно-проверочных мероприятий правоохранители выяснили, что в одном из производственных помещений местного государственного научно-производственного центра хранятся опасные предметы, являющиеся источником ионизирующего излучения", - сказано в сообщении.

По словам правоохранителей, совместная комиссия в составе представителей СБУ, ГосЧС, Нацполиции, Госпродпотребслужбы и органов местного самоуправления обнаружила в одном из герметичных ангаров предприятия оборудование, радиоактивное излучение которого превышало установленные нормы более чем в 500 раз.

По заключению профильных экспертов, в случае, если бы предприятие само транспортировало предметы за пределы места хранения, могло произойти радиационное загрязнение окружающей территории и нанесение ущерба местному населению.

На данный момент с соблюдением всех соответствующих норм опасное оборудование для утилизации передано в ответственное хранение специализированному государственному предприятию.

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