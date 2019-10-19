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Вид рабочего поселка в Курагинском районе Красноярского края, где ночью была прорвана дамба. Архивное фото

Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае - видео

© Photo : пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Происшествия
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Sputnik Молдова

Кадры, снятые с воздуха и опубликованные МЧС России, дают представление о масштабах произошедшей катастрофы.

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Дамбу технологического водоема золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино на реке Сайба прорвало около шести утра по местному времени. В результате в рабочем поселке затопило два общежития. Погибли 15 человек, 14 пострадали, еще 13 пропали без вести.

МЧС опубликовало видео с места происшествия.

На кадрах, снятых с воздуха, видно грязную воду, а также размытую дорогу. Кроме того, запечатлена рабочая техника.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. По данным местных властей, дамба принадлежит холдингу "Сибзолото", но нигде не зарегистрирована, ее построили кустарным способом с нарушением всех норм.

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