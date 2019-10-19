Восстановление после сценопадения: Леди Гага о своем самочувствии - фото, видео

Звезду уронил с концертной площадки - вместе с собой - ее фанат, который споткнулся с "ценным грузом" на руках во время шоу в Лас-Вегасе.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Американская певица и актриса Леди Гага рассказала, как чувствует себя после инцидента.

"Когда тебе должны сделать рентген почти всего тела — остается только танцевать. Со мной все будет в порядке", — написала она сообщила в инстаграме.

В четверг пользователи опубликовали в Сети видео, на которых засняли момент падения певицы и фаната со сцены, который споткнулся, когда танцевал с ней на руках.

Lady Gaga and a fan suffered a major fall at #Enigma tonight! 😱 pic.twitter.com/3YplZSUHIG — The Pop Hub (@ThePopHub) 18 октября 2019 г.

​Многие испугались, что они могли получить серьезные травмы.

Однако, несмотря на инцидент, Гага вернулась на сцену и завершила шоу, доказав, что она профессионал. Она также попыталась успокоить поклонника и заверить, что не пострадала, сообщает DailyMail.

После концерта певица опубликовала в инстаграме пост, в котором показала и рассказала, как восстанавливается после выступлений.

"После шоу: ледяная ванна в течение 5-10 минут, горячая — в течение 20 минут, затем я надеваю компрессионный костюм со льдом и лежу в нем еще 20 минут", — написала певица.

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