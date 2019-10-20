Крупное возгорание на складе потушили московские пожарные - видео

Для ликвидации огня, который охватил более полутора тысяч квадратных метров, были привлечены крупные силы и средства, в том числе вертолеты.

КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. Крупный пожар на складе на западе Москвы удалось полностью ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Как сказал собеседник агентства, пожар охватил 1 тысяча 500 квадратных метров.

По его словам, произошло частичное обрушение кровли склада на площади 500 квадратных метров.

Сведений о пострадавших не поступало.

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