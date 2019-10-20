Крупное возгорание на складе потушили московские пожарные - видео

КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. Крупный пожар на складе на западе Москвы удалось полностью ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Как сказал собеседник агентства, пожар охватил 1 тысяча 500 квадратных метров.
По его словам, произошло частичное обрушение кровли склада на площади 500 квадратных метров.
Сведений о пострадавших не поступало.
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