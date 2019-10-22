Вспышки ботулизма рядом с Молдовой: погиб один человек

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Рыбные консервы стали причиной заболевания ботулизмом на Украине. Только в течение одной недели зарегистрировано несколько случаев отравления в Киевской области. Зафиксирован также и летальный исход, передают СМИ соседней страны.

Информацию о случаях ботулизма подтвердила Киевская Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав покупателей, уточнив, что причиной заражения стала вяленая рыба и рыбные консервы.

СМИ, ссылаясь на заявления Госпотребслужбы страны, отмечают, что была снята с реализации партия консервов "Скумбрия атлантическая натуральная с добавлением масла", произведенных на территории Одесской области.

Главное управление Госпотребслужбы в Николаевской области сообщает о фальсификации рыбных консервов торговой марки "Аквамарин" ООО "Интерфлот", производства "Альфа-Етекс". Речь идет о "Сайре натуральной", 230 г (с ключом), дата производства 18.01 и 18.02.2019 г; "Толстолобике, обжаренном в томатном соусе", 230 г., дата производства 11.03.2019 года с кодом производителя В05.

Специалисты-эпидемиологи рекомендуют покупателям быть предельно внимательными при покупке рыбной продукции.

Что такое ботулизм:

Как не заразиться ботулизмом:

Будьте осторожны с пищевыми продуктами.

Проверяйте срок годности покупных консервов. Не ешьте их, если банка вздулась.

Если вы консервируете фрукты, овощи, мясо, рыбу дома, тщательно мойте их и стерилизуйте банки.

Не ешьте вяленую, копчёную, солёную рыбу, если нет подтверждения качества её обработки.

Исключите домашние колбасы и копчёности из своего рациона, если не уверены, что они правильно приготовлены.

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