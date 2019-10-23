Спасители Симба и Моисей: если бы не коты, семью накрыл бы оползень

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Домашние коты разбудили своих хозяев - пару из итальянской провинции Генуя и тем самым спасли семью от оползня, разрушившего дом, сообщает местная газета Il Secolo XIX.
"Моя жена встала с постели, потому что наши коты Симба и Моисей шумели и разбудили нас. Когда она пошла посмотреть, она заметила, что они играют с куском штукатурки. Он только что упал с потолка. Именно благодаря им мы спаслись", - заявил мужчина по имени Клаудио Пьяна.
По словам Пьяны, он и его жена решили покинуть дом и по дороге увидели, как на стенах появлялись трещины. В ту ночь оползень подмыл фундамент здания. Пара добежала до машины, но оказалась в ловушке из-за потоков воды и грязи. Спустя несколько десятков минут они были спасены пожарными.
"Позвонил мой брат и сказал: "Клаудио, твой дом обрушился". Теперь мы должны поехать в Геную. У нас ничего нет. Пожарные сказали, что мы никогда не сможем вернуться, это слишком опасно", - сказал Пьяна.
"По крайней мере, Симба и Моисей выжили", - поделился итальянец.
После происшествия его семью приютил у себя друг.
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