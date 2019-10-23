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Светофор дорога город

Момент наезда иномарки на пешеходов в Петербурге - видео

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Происшествия
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Sputnik Молдова

Два автомобиля столкнулись на перекрестке, после чего вылетели на переход и протаранили толпу людей, которые как раз пересекали дорогу на зеленый сигнал светофора.

КИШИНЕВ, 23 окт - Sputnik. Инцидент произошел около полудня на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала, он был зафиксирован на видео, опубликованном РЕН ТВ.

В пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что водитель Volkswagen выехал на красный сигнал светофора, после чего врезался в Renault, из-за чего тот опрокинулся.

По данным полиции, ранения получили восемь человек.

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