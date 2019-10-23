21:05 23 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.37
  • USD17.38
  • RUB0.27
  • RON4.07
  • UAH0.70
Поиск
Британская полиция

Десятки трупов в фуре: скандал на всю Британию и не только - видео, фото

© Photo: twitter / Metropolitan Police
Происшествия
Получить короткую ссылку
308 0 0
Sputnik Молдова

В среду утром полиция обнаружила 39 тел в грузовике, предположительно, прибывшем из Болгарии. Среди погибших были 38 взрослых и один подросток.

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. В связи с ужасной находкой в графстве Эссекс уже задержали 25-летнего жителя Северной Ирландии по подозрению в убийстве. Полиция также устанавливает личности жертв. 

На ролике, опубликованном Ruptly, видны действия павоохранителей и сотрудников экстренных служб на месте происшествия.

По словам главы Ассоциации автоперевозчиков Великобритании Ричарда Бернетта, контейнер грузовика был рефрижератором.

Температура внутри него при перевозке замороженных продуктов может достигать минус 25 градусов. Если в таких условиях перевозились люди, то это могло "привести к их неминуемой гибели в короткие сроки", уверен специалист.

Также Бернетт отметил, что в контейнере нет освещения и единственное место, где можно сходить в туалет – самый конец трейлера.

Глава британского МВД Прити Пател заявила, что "шокирована и огорчена трагическим инцидентом в Грейсе". При этом она подчеркнула, что полиции Эссекса предоставят все возможности для расследования произошедшего.

Позднее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования близким погибших и признался, что потрясен трагическим инцидентом.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Что будет с мигрантами в ноябре после Brexit — заявление Лондона
Власти стран ЕС стали меньше предоставлять убежище мигрантам


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Красная площадь – любимое место туристов в Москве: фото
В Кишиневе открылась Неделя российского кино
Неделя российского кино стартовала в Кишиневе
Результат выборов мэра Кишинева 20.10.2019
Выборы мэра Кишинева: финальные итоги

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться