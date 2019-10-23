Десятки трупов в фуре: скандал на всю Британию и не только - видео, фото

В среду утром полиция обнаружила 39 тел в грузовике, предположительно, прибывшем из Болгарии. Среди погибших были 38 взрослых и один подросток.

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. В связи с ужасной находкой в графстве Эссекс уже задержали 25-летнего жителя Северной Ирландии по подозрению в убийстве. Полиция также устанавливает личности жертв.

На ролике, опубликованном Ruptly, видны действия павоохранителей и сотрудников экстренных служб на месте происшествия.

По словам главы Ассоциации автоперевозчиков Великобритании Ричарда Бернетта, контейнер грузовика был рефрижератором.

Температура внутри него при перевозке замороженных продуктов может достигать минус 25 градусов. Если в таких условиях перевозились люди, то это могло "привести к их неминуемой гибели в короткие сроки", уверен специалист.

Также Бернетт отметил, что в контейнере нет освещения и единственное место, где можно сходить в туалет – самый конец трейлера.

Глава британского МВД Прити Пател заявила, что "шокирована и огорчена трагическим инцидентом в Грейсе". При этом она подчеркнула, что полиции Эссекса предоставят все возможности для расследования произошедшего.

Позднее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования близким погибших и признался, что потрясен трагическим инцидентом.

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