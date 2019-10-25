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Бриллиант, архивное фото

В Японии на выставке украли бриллиант весом 50 карат за $1,8 млн

© Sputnik / Илья Питалев
Происшествия
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17 0 0
Sputnik Молдова

Записи камер видеонаблюдения показали, что в какой-то момент у стенда с бриллиантом находился пожилой мужчина в тесном окружении нескольких женщин. Но установить, связана ли эта группа с кражей, пока не удалось.

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Бриллиант весом 50 карат стоимостью 200 миллионов иен (1,8 миллиона долларов) украден с выставки-продажи ювелирных изделий в японском городе Йокогама, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

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На выставке в четверг один из участников ко времени закрытия обнаружил, что под стеклом с другими ювелирными изделиями отсутствует бриллиант весом 50 карат, стоимость которого оценивается в 1,8 миллиона долларов. В последний раз он видел бриллиант за час до этого. В момент обнаружения пропажи стеклянный стенд оказался открытым. Кроме этого бриллианта на стенде больше ничего не пропало.

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Записи камер видеонаблюдения показали, что в какой-то момент у стенда находился пожилой мужчина в тесном окружении нескольких женщин. Но установить, связана ли эта группа с кражей, пока не удалось.

Полиция ведет расследование.

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