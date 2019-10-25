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Трагедия в Харькове: мужчина взорвал гранату, когда увидел полицейских

© Fotolia / Evgeny Korshenkov
Происшествия
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Sputnik Молдова

СМИ соседней страны сообщили, что погибший мужчина был причастен к стрельбе у супермаркета в Харькове.

КИШИНЕВ 25 окт - Sputnik. Мужчина взорвал гранату в Харькове, когда увидел преследовавших его полицейских, он погиб, передает РИА Новости с ссылкой на агентство УНН.

Скорая помощь
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По данным агентства, погибший мужчина причастен к стрельбе у супермаркета в Харькове.

"По информации полиции, мужчина после стрельбы скрылся с места происшествия на автомобиле Toyota RAV4. Отъехав несколько километров от места происшествия, он поджег его и бросил часть оружия. Затем мужчина побежал, и в районе Новой Баварии его заметили патрульные. Когда патрульные начали задержание и достали оружие, мужчина вытащил гранату", - готовится в сообщении.

Отмечается, что у погибшего были при себе еще четыре гранаты и пистолет. Ранее у супермаркета в Харькове произошла стрельба, пострадали два человека, в городе была объявлена операция "Сирена".

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