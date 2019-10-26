Отправляясь в Румынию, граждане Молдовы должны знать об этой опасности

В некоторых регионах соседней с Молдовой страны наблюдается самое настоящее нашествие бурых медведей, животные вплотную подбираются к населенным пунктам.

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Брашов, Муреш, Сибиу, Харгита, Ковасна, Алба, Бистрица-Нэсэуд - в этих регионах Румынии наблюдается настоящее нашествие бурых медведей. В службу спасения 112 постоянно поступают звонки от местных жителей, встревоженных сложившейся ситуацией. Страх возрос после того, как медведь задрал рыбака, который сидел с удочкой на одном из озер вблизи своего населенного пункта, пишут румынские СМИ.

В тяжелом состоянии доставили в клиническую больницу одного из пастухов, который также случайно столкнулся с бурым агрессором. © Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе медведи выйдут на свободу - что произошло

Медведи забираются в хозяйства людей в горных селах или даже в городах, они уже стали настоящей проблемой, власти вынуждены искать экстренное решение ситуации.

Экологи утверждают: приближение косолапых к населенным пунктам обусловлено вырубкой лесов и увеличением популяции бурых медведей, которым не хватает пространства для обитания.

Мариан Расалиу, префект Брашова, одного из наиболее затронутых сложившейся ситуацией уездов, где очень много случаев, когда медведи заходят в города и села, обращает внимание на необходимость срочных мер и предлагает в том числе переселять животных в другие страны.

Данные показывают, что в Европе насчитывается около 14 тысяч бурых медведей в десяти странах. В Болгарии популяция составляет 900-1200 особей, в Словакии численность этих диких животных оценивается в 600-800, в Словении их около 500-700 и около 200 медведей осталось в Греции.

Этот вид охраняется законом, медведь не является объектом охоты, а для сокращения числа экземпляров в тех районах, где возникают особые проблемы, иногда прибегают к отстрелу, для чего требуется особое исключение из правил согласно приказу министра.

В Молдове в естественной природе медведей не осталось, их можно увидеть лишь в зоопарке Кишинева.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK