На встрече выпускников в Техасе открыли стрельбу, есть погибшие

Стрелок сразу же покинул место происшествия и все еще находится на свободе, полиция ведет его поиски.

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. В американском штате Техас неизвестный открыл огонь по людям на вечеринке по случаю встречи выпускников, сообщают американские СМИ.

По данным издания USA Today, погибло два человека, еще по меньшей мере 14 человек ранены, газета Daily Mail сообщает, что ранены 20 человек.

Стрельба произошла во время встречи выпускников филиала Техасского университета A&M. Как сообщают СМИ, мероприятие проходило в ночном клубе и не было согласовано с администрацией учебного заведения.

Согласно заявлению полиции, пострадавших доставили в больницы на трех машинах скорой помощи. Офис шерифа округа, где произошла стрельба, сообщил в Twitter, что преступник находится на свободе и его ищут.

По сообщению полиции, пострадавших доставили в местные больницы на трех машинах скорой помощи.

Полиция подтвердила, что стрелок все еще на свободе. Его мотивы неизвестны. По словам тележурналиста Джейсона Уайтли, преступник предположительно использовал винтовку.

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