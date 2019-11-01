Владельцам смартфонов в Молдове грозит опасность - вирус не удалить

Пользователей Android предупредили о вирусе, от которого практически невозможно избавиться, он проникает в программное обеспечение телефона, качает вредоносные программы, сокращает встроенную память и оперативные возможности системы Android.

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Специалисты по кибербезопасности из компании Symantec сообщили на своем сайте о новом вирусе Xhelper, поражающем гаджеты на Android.

Вирус попадает на устройство вместе с другими программами, а при их удалении продолжает действовать. Кроме того, даже восстановление заводских настроек не позволяет избавиться от вредоносного ПО.

Пользователи, столкнувшиеся с Xhelper, рассказали, что теперь на экранах их гаджетов постоянно всплывает реклама, а также сокращается память.

В Symantec это объяснили тем, что вирус подключается к серверу, с которого качает другие опасные программы.

По данным экспертов, Xhelper поразил уже 45 тысяч устройств, большая часть из которых была "бюджетных" марок.

У большинства граждан нашей республики на руках - именно такие смартфоны, поэтому опасность подстерегает их в любой момент.

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