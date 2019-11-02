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Житель Молдовы попытался дать взятку таможеннику в Брянске

© Sputnik / Виктор Толочко
Происшествия
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Sputnik Молдова

За попытку подкупить пограничника и незаконно провезти автомобиль нарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. В Брянске при попытке подкупить сотрудника таможни был задержан 35-летний житель Молдовы.

Мужчина предложил таможеннику 100 тысяч рублей за то, чтобы незаконно провезти на территорию России автомобиль. Однако все пошло не по намеченному плану - сотрудник таможни вызвал опергруппу и нарушитель был задержан, передает издание "Брянские новости".

Лилия Болокан
© Sputnik / Osmatesco
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Жителю Молдовы грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Ранее сообщалось, что другой гражданин нашей республики был задержан в Волынской области Украины за нарушение миграционного законодательства и экстрадирован. По сообщению луцкого издания "Луцьк. Район", 53-летний мужчина ранее получал предписание покинуть территорию Украины, однако игнорировал это распоряжение.

Нарушителю запрещен въезд на территорию Украины на пять лет.

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Теги:
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