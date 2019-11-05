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ДТП, иллюстративное фото.

Гражданин Молдовы спровоцировал жуткое ДТП под Киевом, есть жертвы - видео

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова

На полной скорости водитель вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с другим автомобилем, от машин остались груды железа, одна женщина погибла на месте.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Во вторник под Киевом в городе Бровары произошла смертельная авария. На улице Киевской Peugeot вылетел на встречную полосу и столкнулся с Daewoo. Женщина-водитель Daewoo скончалась от полученных травм на месте, мужчину, который был за рулем Peugeot, госпитализировали.

По словам украинских правоохранителей, водитель Peugeot, гражданин Молдовы, направлялся в сторону Чернигова и не справился с управлением. Автомобиль вылетел на встречную полосу, по которой ехал Daewoo, произошло лобовое столкновение. 

Движение по улице Киевской в Броварах было затруднено, так как две полосы по направлению в столицу и одну в противоположном направлении перекрыли автомобили участников аварии. Кузов автомобиля Peugeot увезли на эвакуаторе, но через несколько минут вернулись, чтобы на него же поместить второе авто.

На месте работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

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Теги:
погибшие, авария, гражданин Молдовы, ДТП


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