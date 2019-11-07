Пожар в отеле в Одессе: пришлось эвакуировать персонал и постояльцев

По сообщению Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Одессы, персонал и постояльцев отеля в этом украинском городе эвакуировали из-за пожара, причина которого в данный момент устанавливается.

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Возгорание на площади около 80 квадратных метров произошло на территории отеля M1 Club Hotel в Одессе, персонал и постояльцев эвакуировали, пострадавших нет, сообщила в областной Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"В службу спасения 101 поступило сообщение, что на Лидерсовском бульваре произошло возгорание наружной обшивки со второго по шестой этажи в отеле M1 Club Hotel. По прибытию было установлено, что горит внешняя обшивка здания отеля и крыша. Персонал и посетители отеля были эвакуированы администрацией заведения до прибытия подразделений Госслужбы по ЧС", - говорится в сообщении на сайте службы.

Пожар потушен, к ликвидации возгорания привлекались восемь единиц пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

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