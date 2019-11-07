19:34 07 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.31
  • USD17.43
  • RUB0.27
  • RON4.05
  • UAH0.71
Поиск
Пожар, архивное фото

Пожар в отеле в Одессе: пришлось эвакуировать персонал и постояльцев

© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
Получить короткую ссылку
52 0 0
Sputnik Молдова

По сообщению Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Одессы, персонал и постояльцев отеля в этом украинском городе эвакуировали из-за пожара, причина которого в данный момент устанавливается.

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Возгорание на площади около 80 квадратных метров произошло на территории отеля M1 Club Hotel в Одессе, персонал и постояльцев эвакуировали, пострадавших нет, сообщила в областной Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"В службу спасения 101 поступило сообщение, что на Лидерсовском бульваре произошло возгорание наружной обшивки со второго по шестой этажи в отеле M1 Club Hotel. По прибытию было установлено, что горит внешняя обшивка здания отеля и крыша. Персонал и посетители отеля были эвакуированы администрацией заведения до прибытия подразделений Госслужбы по ЧС", - говорится в сообщении на сайте службы.

Пожар потушен, к ликвидации возгорания привлекались восемь единиц пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

Читайте также:

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Пожар в многоэтажке Кишинева: на место приехали пять расчетов - фото
Пожар в многоэтажке Кишинева: жильцов пришлось эвакуировать - фото
Пока все спали: открытие ярмарки, пожар в ТЦ, Кардашьян без грима
Теги:
Одесса, Пожар


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Репетиция марша в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года - фото
На Днестре рыболовный бум – в чем причина
На Днестре рыболовный бум – видео
Все, что нужно знать о новом мэре Кишинева
У мэрии Кишинева новый хозяин - Ион Чебан

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться