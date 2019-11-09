Протестующие забросали камнями машину скорой помощи

Недовольство людей вызвал случай девятнадцатилетней девушки, которая умерла через месяц после родов в городской больнице

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Машину скорой помощи, доставлявшую двух пациентов в больницу, забросала камнями группа протестующих. Инцидент произошел в румынском городе Брэила, передает телеканал Digi24.

Происшествие произошло поздно вечером 8 ноября. Бригаду врачей толпа атаковала в ходе своих протестов, которые продолжаются уже несколько суток. Группа граждан пикетирует местную городскую больницу, выражая таким образом свое недовольство медицинской системой.

Протестующие уверены, что непрофессиональные действия врачей стали причиной смерти молодой матери. Девятнацдатилетняя Анна Мария Пэдурару скончалась спустя месяц после родов. Пикетчики считают, что женщину можно было спасти, если бы "скорая" доставила тяжелую пациентку вовремя в больницу.

Виорика Юга, менеджер Окружной службы скорой помощи (SAJ) города, опровергает эту информацию.

"Информация о том, что 19-летняя пациентка не была доставлена в соответствующее медицинское учреждение, является ложной. Протестующие пытаются отвлечь внимание от тех, кто на самом деле виновен в смерти молодой женщины", - отметила Юга.

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Анне Марии Пэдурару поставили диагноз "поясничная дископатия". Девушка прошла противовоспалительное лечение и была отправлена домой. На следующий день ее состояние ухудшилось. Пациентку доставили в больницу, где ей поставили диагноз менингит. Вскоре она скончалась.

Вскрытие показало, что Анна Мария Пэдурару скончалась от сепсиса. Заражение было вызвано остатками плаценты, которые остались в теле после родов. Начато расследование. Окончательный вывод специальная медицинская комиссия сделает после того, как все результаты судебно-медицинской экспертизы будут готовы.

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